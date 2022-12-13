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رياضة

بثلاثية ناريّة.. الأرجنتين تهزم كرواتيا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم!

Lebanon 24
13-12-2022 | 15:55
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تأهّلت الارجنتين الى نهائي كأس العالم بعد فوزها على كرواتيا بـ3 أهداف نظيفة.

 
وتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي (3-0) في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في اللقاء المقام على استاد "لوسيل"، في قطر.
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وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

 
واضاف جوليان الفاريز الهدف الثاني في مرمى كرواتيا في الدقيقة 39 والهدف الثالث في الدقيقة 69.

رياضة

كأس العالم2022

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