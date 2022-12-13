17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-7
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بثلاثية ناريّة.. الأرجنتين تهزم كرواتيا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم!
Lebanon 24
13-12-2022
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهّلت الارجنتين الى نهائي كأس العالم بعد فوزها على كرواتيا بـ3 أهداف نظيفة.
وتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي (3-0) في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في اللقاء المقام على استاد "لوسيل"، في قطر.
Advertisement
وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.
واضاف جوليان الفاريز الهدف الثاني في مرمى كرواتيا في الدقيقة 39 والهدف الثالث في الدقيقة 69.
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
05:15 | 2022-12-13
13/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
02:45 | 2022-12-13
13/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
03:30 | 2022-12-13
13/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-12-13
هجر كرة القدم ودخل التاريخ برصاصة أصابته في الجوّ... من هو كارلو مونتو؟
15:50 | 2022-12-13
ميسي يحطم رقماً قياسياً في كأس العالم
14:52 | 2022-12-13
نجومٌ ضمنه يحملون جنسية أخرى.. هذا ما لا تعرفونه عن "منتخب المغرب"
14:00 | 2022-12-13
تصنيف "الفيفا"... في أيّ مركز حلّ المغرب عالميّاً؟
11:59 | 2022-12-13
ضربة قوية لـ"المنتخب الفرنسي".. احتمالية غياب نجمين عن لقاء المغرب
11:00 | 2022-12-13
مباراة الأرجنتين وكرواتيا.. أكثر من مجرد مواجهة بين ميسي ومودريتش
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 04:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 04:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 04:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact