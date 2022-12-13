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رياضة

ميسي يحطم رقماً قياسياً في كأس العالم

Lebanon 24
13-12-2022 | 15:50
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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".


وأحرز ميسي هدف التقدم "للتانغو" من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من زمن اللقاء على استاد لوسيل.
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وسجل ميسي هدفه الخامس في مونديال قطر 2022، والحادي عشر في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، ليحطم رقم مواطنه غابريل باتيستوتا، كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين خلال بطولات كأس العالم برصيد 10 أهداف.


وأصبح ميسي ثالث لاعب من أميركا الجنوبية ممن نجحوا في تسجيل 11 هدفا أو أكثر في بطولات العالم، بعد كل من الأسطورة البرازيلي بيليه برصيد 12 هدفا، والظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا.


كما أصبح ليونيل ميسي (35 عاما)، أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ، برصيد 25 مباراة، معادلا رقم أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، ويليهما الألماني الآخر ميروسلاف كلوزه 24 مباراة، ومن ثم الأسطورة الإيطالي باولو مالديني 23 مباراة.

رياضة

كأس العالم2022

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