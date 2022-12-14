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رياضة

المغرب يخوض مواجهة تاريخية في مونديال قطر اليوم.. اليكم موعد المباراة (صورة)

Lebanon 24
14-12-2022 | 00:30
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يحتضن ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ومن المقر أن يطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس في تمام الساعة (9:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب.
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وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.
 
 
وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

رياضة

كأس العالم2022

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