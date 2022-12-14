رينارد: أنا فرنسي لكنني سأشجع المنتخب المغربي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، في موقف غير متوقع، تشجيعه للمنتخب المغربي على حساب منتخب بلاده فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.



Advertisement وقال رينارد في مقابلة لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أنا فرنسي، ووُلدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكنني آسف، سأشجع المنتخب المغربي". وقال رينارد في مقابلة لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أنا فرنسي، ووُلدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكنني آسف، سأشجع المنتخب المغربي".



وبرّر رينارد قراره بمناصرة "أسود الأطلس" قائلًا: "تدريبي للمنتخب المغربي جلب لي حب الناس بصورة لا يمكن تصورها، كما حظيت بالكثير من الفرحة والسعادة هناك".





وتابع: "في أي بلد إما أن يكرهك الناس أو يحبونك، لكن بالنسبة إلي حظيت بالكثير من الأمور الجيدة هناك، لذلك أتمنى لهم من صميم قلبي كل التوفيق أمام منتخب بلادي فرنسا".



وأضاف رينارد الذي سبق له قيادة المنتخب المغربي بين عامي 2016 و2019: "أظن أن العالم كله متضامن مع المغرب اليوم؛ لأنهم يستحقون ما حققوه، بالإضافة إلى أن وصولهم إلى نصف النهائي هو مكافأة للقارة الأفريقية".





وقاد رينارد المنتخب السعودي في مونديال قطر، حيث تمكن في أول ظهور بدور المجموعات من تفجير مفاجأة مدوية، عندما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لواحد، قبل أن يسقط أمام منتخبَي بولندا والمكسيك.



ويسعى "أسود الأطلس" إلى مواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، من خلال الإطاحة بمنتخب فرنسا (حامل اللقب)، وإضافته إلى قائمة ضحاياه الذين تجاوزهم، وذلك عندما يلتقيان اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي.

المصدر: win win