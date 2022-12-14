Advertisement

رياضة

مباراة الأرجنتين وكرواتيا تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم

Lebanon 24
14-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1019835-638065994998211655.jpg
Doc-P-1019835-638065994998211655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر، حتى 18 كانون الأول الحالي، رقماً قياسياً على مستوى الحضور الجماهيري.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022، عقب تغلبه على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرت أحداثه على استاد لوسيل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مونديال 2022.
Advertisement

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 أن عدد الجماهير التي حضرت لقاء الأرجنتين وكرواتيا بلغ 88966 متفرجاً، وهو الأعلى في النهائيات.


وعادلت مباراة الأرجنتين وكرواتيا، الرقم القياسي بعدد الحضور الجماهير المسجل لمباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

وقدم منتخب الأرجنتين مستويات مميزة في بطولة كأس العالم 2022، والتي وصل فيها إلى المباراة النهائية، حيث تصدر مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا، وخسارة من السعودية.


وسيلتقي منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، يوم الأحد 18 كانون اول على استاد لوسيل، مع الفائز من مباراة فرنسا والمغرب والتي ستقام اليوم الأربعاء على استاد البيت.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:25 | 2022-12-14
03:21 | 2022-12-14
03:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
00:30 | 2022-12-14
23:00 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website