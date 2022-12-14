مباراة الأرجنتين وكرواتيا تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم

حققت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر، حتى 18 كانون الأول الحالي، رقماً قياسياً على مستوى الحضور الجماهيري.



وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022، عقب تغلبه على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرت أحداثه على استاد لوسيل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مونديال 2022.

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وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 أن عدد الجماهير التي حضرت لقاء الأرجنتين وكرواتيا بلغ 88966 متفرجاً، وهو الأعلى في النهائيات.





وعادلت مباراة الأرجنتين وكرواتيا، الرقم القياسي بعدد الحضور الجماهير المسجل لمباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.



وقدم منتخب الأرجنتين مستويات مميزة في بطولة كأس العالم 2022، والتي وصل فيها إلى المباراة النهائية، حيث تصدر مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا، وخسارة من السعودية.





وسيلتقي منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، يوم الأحد 18 كانون اول على استاد لوسيل، مع الفائز من مباراة فرنسا والمغرب والتي ستقام اليوم الأربعاء على استاد البيت. وقدم منتخب الأرجنتين مستويات مميزة في بطولة كأس العالم 2022، والتي وصل فيها إلى المباراة النهائية، حيث تصدر مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا، وخسارة من السعودية.وسيلتقي منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، يوم الأحد 18 كانون اول على استاد لوسيل، مع الفائز من مباراة فرنسا والمغرب والتي ستقام اليوم الأربعاء على استاد البيت.

المصدر: win win