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رياضة

الركراكي: جاهزون للفوز باللقب ودخول التاريخ

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:00
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أكد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أنه يطمح ولاعبوه إلى بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، مؤكدا أنهم "سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية" اليوم الأربعاء عندما يواجهون فرنسا في نصف النهائي على ملعب البيت في الخور.
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وأوضح الركراكي في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة فرنسا أن هدفه الأساسي في هذه البطولة هو "تغيير عقلية اللاعبين لا سيما في القارة السمراء ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي".
 
وقال: "هذا ما أخبرت به اللاعبين. إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل 4 منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية".
 
وتابع "نتمنى ألا يحترمنا خصمنا غدا، لأنهم إذا احترمونا مثلما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم؛ فستكون مهمتنا صعبة. نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة ترون أننا سنودع المسابقة، ولكننا لا زلنا هنا وبقيمنا وسنخوض نصف النهائي".


وأردف الركراكي "كلما نتقدم في المسابقة سنخوض مباريات أصعب وسنواجه فرنسا بطلة العالم وبلاعبين بكفاءة عالمية ومدرب بجودة عالية، ونحن سنواصل القيام بما نحسن فعله بطموح في محاولة منا لخلق المفاجأة، ولماذا لا نبلغ المباراة النهائية لكأس العالم؟".

وشدد على أن مفتاح الفوز بالمباراة هو "الروح؛ روح الفريق، نحن نلعب من أجل المنتخب الوطني وليس النادي، الكل يعمل ويقاتل ويقدم أفضل ما لديه في كل مباراة يلعبها، لعبنا بروح عالية في المباريات السابقة، وهذا أهم شيء في كرة القدم".


وفي حين يأمل الركراكي أن يكون الطموح والتعطش كافيين للفوز، عبّر عن ثقته في مؤهلات المغرب الراغب في "إعادة كتابة التاريخ، وأن نضع أفريقيا على قمة العالم. لكنني لست مجنونا، فأنا أعرف أن ذلك سيكون صعبا، كما أعرف أن كل هذه الروح والمعنويات والمحفزات ستكون مهمة غدا وستجعل مهمة فرنسا أيضا صعبة في الفوز علينا".
 
وقال "سنقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم، هذا ليس بالهزل بل أنا جدي في ما أقوله، أنا طموح، نحن جاهزون للفوز باللقب ودخول التاريخ من أجل المغرب وأفريقيا والدول في طريق النمو، من أجل إخوتنا الجزائريين والتونسيين والمصريين والليبيين، كل أولئك الذين حلموا برؤية منتخب أفريقي في نصف النهائي والنهائي، هذه فرصتنا ولا يجب أن نضيعها، لا يجب أن ننتظر 40 عاما لتحقيق ذلك، غدا سنقوم بذلك، ربما أنا مجنون، نحن هنا ولدينا فرصتنا ونواجه فرنسا أفضل منتخب في العالم".

 
 
وعن المواجهة بين الصديقين أشرف حكيمي وكيليان مبابي قال: "إذا كان هناك لاعب يعرف كيليان أفضل مني فهو حكيمي، لأنه يتدرّب معه يوميا ولديه فكرة دقيقة عن هذا اللاعب، لكن ذلك لن يغيّر الكثير بالنسبة لنا، ولن نلجأ إلى خطة تكتيكية خاصة بكيليان".

وتابع "لا يجب أن نركز على كيليان، بل على المنتخب الفرنسي الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين مثل أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي. سنلعب بطريقة جماعية، وأشرف هو أفضل لاعب في العالم في مركزه، وسيقدم أفضل ما لديه، إنهما بطلان ولن يقدم أحدهما هدية للآخر".

المصدر: الجزيرة

رياضة

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