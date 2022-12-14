لاعب كرة قدم إيراني يواجه خطر الإعدام (صورة)



Advertisement



وأعلنت النقابة في حسابها على تويتر أن "فيفبرو مصدومة وممتعضة من جراء معلومات تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني يواجه خطر أعربت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن "صدمتها" لمواجهة لاعب كرة القدم الإيراني أمير ناصر آزاداني البالغ 26 عاما خطر صدور حكم بالإعدام بحقه لأسباب متصلة بالتظاهرات التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر.وأعلنت النقابة في حسابها على تويتر أن "فيفبرو مصدومة وممتعضة من جراء معلومات تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني يواجه خطر

الإعدام في إيران بعدما شارك في حملة للدفاع عن حقوق النساء والحريات الأساسية في بلاده. نحن متضامنون مع أمير".





ويأتي موقف النقابة بعد حملة تنديد خارجية بإعدام شابين في إيران مؤخرا على أثر توقيفهما في إطار تظاهرات اندلعت في البلاد على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 كانون الاول. وكانت "شرطة الأخلاق" الإيرانية قد أوقفت أميني قبل ثلاثة أيام لخرقها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في إيران. ويأتي موقف النقابة بعد حملة تنديد خارجية بإعدام شابين في إيران مؤخرا على أثر توقيفهما في إطار تظاهرات اندلعت في البلاد على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 كانون الاول. وكانت "شرطة الأخلاق" الإيرانية قد أوقفت أميني قبل ثلاثة أيام لخرقها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في إيران.



وأمير ناصر آزاداني يلعب مدافعا لنادي إيران جوان ولعب مع المنتخب الوطني لفئة دون 16 عاما. وكان قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق راه آهن في طهران حيث شارك في أولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني.



ودعم النجم الدولي الإيراني السابق علي كريمي، المدافع الشرس عن التظاهرات، آزاداني في تغريدة جاء فيها "لا تعدموا أمير".