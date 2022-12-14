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رياضة

"فيفا" يعلن الموعد النهائي لحفل جوائز الأفضل 2022

Lebanon 24
14-12-2022 | 03:21
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل "the best" لعام 2022، في عدة فئات.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

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وأصدر فيفا بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل "The Best" يوم 27 شباط عام 2023.


ويقدم الفيفا جوائز كثيرة في عدة فئات أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب والتشكيل المثالي للعام.

بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأفضل لاعبة في العالم.

ومن المتوقع أن ينافس النجم الفرنسي كريم بنزيما، بقوة على لقب هذه الجائزة بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريقه ريال مدريد، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.
 
 
المصدر: جول
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