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رياضة

تغريدة تتسبب في هجوم حاد على لاعب سعودي: هذا آخر طموحك؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 03:25
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فور انتهاء مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بالأمس، بدأت حملة هجوم من قبل الجماهير على سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الهلال والمنتخب السعودي، على إثر رد فعله حول المباراة.

"التانغو" نجحوا في التأهل أمس الثلاثاء، لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة.
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وعقب المباراة، قام سعود بنشر صورة تحمل نتيجة مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، والتي فاز بها الأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، مرفقًا تغريدته برمز يشير للقوة.


تغريدة لاعب الأخضر تشير إلى أن منتخب بلاده هو المنتخب الوحيد الذي تمكن من إلحاق الهزيمة برفاق النجم ليونيل ميسي، خلال مونديال قطر.

لكن الجمهور شن هجومه على اللاعب، متهمًا إياه بأن طموحه في الحدث العالمي الفوز في مباراة وحيدة، ولا مشكلة في الوداع من دور المجموعات، مؤكدين أن مثل هذه العقليات هي التي لا تجعل السعودية تتقدم في كأس العالم، رغم مشاركتها في ست نسخ.


واضطر عبد الحميد لحذف تغريدته بعد دقائق من نشرها أمام الهجوم الجماهيري، رغم أن هناك قلة دافعت عنه، مؤكدة أن الفوز أمام التانجو إنجاز يستحق الفخر.
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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