فيفا يخطر ريال مدريد بموعد مونديال الأندية

Advertisement

كشف تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، عن الموعد المحتمل لإقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.واعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إقامة البطولة في شهر ديسمبر من كل عام، قبل أن يتم تغيير الموعد إلى شهر شباط في آخر نسختين، بسبب ارتباك جداول المسابقات حول العالم بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لإقامة مونديال قطر في نفس الموعد الأصلي للبطولة.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بأن البطولة ستقام خلال الفترة بين 1 و11 شباط المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وأضافت الصحيفة، أن البطولة بنسختها المقبلة ستقام بالنظام المعتاد، بمشاركة ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والوداد المغربي (بطل إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية) وأوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا) بجانب ممثلي الدولة المضيفة وقارة آسيا.وحتى الآن لم يتم تحديد بطل آسيا، حيث لا تزال منافسات دوري الأبطال في القارة الصفراء جارية.ولم تعلن قارة آسيا حتى الآن عن ممثلها في مونديال الأندية، بسبب قرار تأجيل دور المجموعات لأندية غرب آسيا إلى شباط المقبل، حيث تأهل فريق أوراوا الياباني للنهائي من مجموعات شرق آسيا.