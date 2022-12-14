توقعات عن المباراة... من سيفوز المغرب أم فرنسا؟

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كشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن المواجهة بين المغرب وفرنسا مساء اليوم، وقال إن نسبة فوز فرنسا تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة لـ"أسود الأطلس".أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".