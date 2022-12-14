18
o
بيروت
18
o
طرابلس
-8
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نقاط قوة تدعم المغرب قبل مواجهة فرنسا.. ما هي؟
Lebanon 24
14-12-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد المنتخب المغربي لمباراة تاريخية أمام نظيره الفرنسي، حامل اللقب، في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر.
وينتظر المنتخب الأرجنتيني الفائز من تلك المواجهة، في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، لتحديد بطل العالم.
Advertisement
وتشهد المباراة عودة ثنائي المغرب نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، ورومان سايس قائد الفريق، مدافع بشيكتاش التركي، لدعم صفوف أسود الأطلس.
كما يسعى المغرب لاستكمال إنجازه التاريخي مدفوعا بالجماهير، والإنجاز الذي تحقق بالوصول لنصف النهائي، إضافة إلى استغلال الثقة التي اكتسبها اللاعبون بالعبور من 4 منتخبات أوروبية كبرى، وعدم تلقي سوى هدف واحد عكسي.
فرنسا تكسر العقدة
ورغم منطقية تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي، فإن "الديوك" نجحوا في كسر العقدة التي لازمت حامل اللقب في 5 نسخ من آخر 6 بطولات للمونديال، والتي كانت تشهد خروج بطل العالم من دور المجموعات.
ولم يتوج بالمونديال مرتين متتاليتين سوى منتخبي إيطاليا 1934، و1938، والبرازيل 1958، و1962. ويأمل المنتخب الفرنسي في استكمال مسيرته والتتويج بلقبين متتاليين للمونديال، إلا أنه يصطدم بطموح المغرب، الذي يلعب بعد تحقيق إنجاز تاريخي.
هل يزيل تأهل المغرب الضغوط؟
ورغم أن تأهل المغرب إلى نصف النهائي للمونديال لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، قد يزيل الضغوط على الفريق، فإن المدير الفني للمنتخب العربي، وليد الركراكي، رفض ذلك، مؤكدا أنه وفريقه "مصممان على وضع إفريقيا على قمة العالم".
الركراكي رفض أيضا من يروج لأن المغرب "أنهى مهمته بالتأهل التاريخي لنصف النهائي"، مصرحا: "نحن قادرون على الفوز بكأس العالم، ونريد تغيير طريقة تفكير المنتخبات الإفريقية بالمنافسة على اللقب".
نقاط قوة المغرب
ويعول الركراكي على الدعم الجماهير الكبير الذي يلقاه المنتخب المغربي في كافة مبارياته، مشددا على ضرورة "تواجد الجماهير بكثافة"، وهو ما رد عليه المدير الفني لفرنسا، ديديه ديشامب، بالقول: "لا أريد الحديث عن جمهور المغرب بطريقة سيئة أو عدوانية، لكن أصوات جمهور المغرب عالية داخل الملعب وستكون هناك ضوضاء عالية، وهو ما ننظر له بعين الاعتبار".
ولا يرغب الديوك في أن يلقوا نفس مصير المنتخبات الأوروبية الكبرى الأربعة التي لم تنجح في الفوز أمام المغرب، أو حتى هز شباك حارس المرمى ياسين بونو.
ويعد المنتخب المغربي صاحب أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد أمام كندا، وجاء بالخطأ عن طريق مدافعه نايف أكرد، مما وضع ضغطا على ديشامب، الذي صرح بأن المغرب "يمتلك خط دفاع قوي"، متمنيا أن يجد "حلا" لاختراق المرمى.
(سكاي نيوز عربية)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
08:15 | 2022-12-14
14/12/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
02:00 | 2022-12-14
14/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-14
14/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:01 | 2022-12-14
فرنسيون من أصل مغربي.. من سيشجعون؟
14:00 | 2022-12-14
فيفا يخطر ريال مدريد بموعد مونديال الأندية
13:17 | 2022-12-14
والد لاعب المنتخب المغربيّ يُفجّر مفاجأة: لم نستحق الفوز على إسبانيا
12:49 | 2022-12-14
هذا ما كشفه المدرب الفرنسي عن تشكيلة منتخبه في مباراته اليوم مع المغرب
11:18 | 2022-12-14
توقعات عن المباراة... من سيفوز المغرب أم فرنسا؟
11:00 | 2022-12-14
مبابي وديمبيلي.. قصة عشق للمغرب ستتوقف لمدة 90 دقيقة
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 22:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 22:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 22:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact