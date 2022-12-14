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رياضة

بعد تكهنات واتهامات.. أرملة الصحفي الأميركي تكشف سبب وفاته في قطر

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:00
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قالت أرملة الصحفي الأميركي، غرانت وال، الذي توفي في قطر عن عمر 48 عاما أثناء تغطية المونديال إنه توفي نتيجة مشكلة في القلب.

وأكدت الأرملة، سيلين غاوندر، في برنامج "سي بي إس هذا الصباح"، الأربعاء، إن التشريح أظهر أنه توفي بسبب تمزق في ما يسمى "تمدد الأوعية الدموية الأبهري" هو انتفاخ يشبه البالون في الشريان الأورطي، الشريان الذي ينقل الدم من القلب إلى الصدر.
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وقالت: "إنها مجرد واحدة من هذه الأشياء التي قد تتكون لسنوات، ولأي سبب حدث الأمر (الوفاة) في هذا الوقت (أثناء المونديال)".

وغاوندر، هي طبيبة متخصصة في الأمراض المعدية، وسبق لها أن ظهرت على شاشات التلفزيون خلال جائحة كورونا. 

وتوفي مراسل قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، وأطلقت وفاته تكهنات متعددة من بينها فرضية "تعرضه للقتل".

وتقول "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إن تمدد الأوعية الدموية الأبهري أو تمزقها تسبب في وفاة حوالي 10 آلاف شخص عام 2019، وحوالي 59 في المئة من تلك الوفيات كانت بين الرجال.

وبعد يوم من إعلان وفاة الصحفي الأميركي، أعلن أيضا وفاة في المصور الرياضي بقناة "الكاس" القطرية، خالد المسلم.

وأعلن أيضا خلال المونديال وفاة المدير التقني لقناة "آي تي في سبورت"، روجير بيرس.
 
(الحرة) 
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