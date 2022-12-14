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رياضة

لا برشلونة ولا أتلتيكو.. هذا ما يفضله سفيان أمرابط

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:00
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قال لاعب وسط المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، إنه يشعر بالفخر بأن يكون مرتبطا بأندية أوروبية كبيرة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكنه يفضل ناديه الإيطالي فيورنتينا.

وأضاف أمرابط في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، نشرت الأربعاء:" أنا لاعب في فيورنتينا واحترم النادي الذي تربطني علاقة جيدة مع رئيسه".
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وقال إن لدى نادي فيورنتينا مدرب جيد هو فينتشنزو إيطاليانو، وليس أقل من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وعن بطولة كأس العالم التي يشارك فيها امرابط حاليا، يقول اللاعب المغربي: "لدينا بطولة رائعة. هذا واضح، واعتقد ألا أحد توقع ما أنجزناه، لكن في كل كؤوس العالم دائما هناك مفاجآت".
 
وقال إنه يشعر بشعور جيد للغاية لما قدمه مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر، مضيفا "أن وصول المغرب إلى هذه المرحلة كان حلم كل واحد منها منذ أن كنا أطفالا".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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