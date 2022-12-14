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رياضة

والد لاعب المنتخب المغربيّ يُفجّر مفاجأة: لم نستحق الفوز على إسبانيا

Lebanon 24
14-12-2022 | 13:17
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كشف والد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، كواليس رفض نجله تمثيل المنتخب الإسباني وتفضيله للعب مع المغرب، كما تحدث عن مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنه لم يفرح بفوز المغرب على إسبانيا.
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وقال حسن حكيمي لإذاعة "كادينا سير": ذهبت إلى إسبانيا عام 1989، الجميع أخبرني بأنني سأتمكن من العمل وجني المال هناك لكنني لم أجد ذلك، قضيت عامًا سيئًا، وبعده بدأت الأمور تتحسن تدريجيًا، التقيت والدة أشرف وتزوجنا، وساعدتني في تدبير أمور المنزل عن طريق العمل في تنظيف البيوت.

وتابع: حينما ولد حكيمي انتقلنا للعيش في خيتافي، منذ سن مبكرة أخذته لأكاديمية بالقرب من منزلنا، وهناك رآه كشافو أتليتكو مدريد، أرادوا ضمّه لكن كان لدينا موعد في الأسبوع المقبل مع ريال مدريد، فضلت الانتظار وانتقاله للريال.

وعن تفضيل تمثيل أشرف للمنتخب المغربي قال الوالد: ذهب إلى معسكر منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، وبمجرد عودته قال لي لا أريد اللعب هناك مجددًا، لم يخبرني عن أسبابه وأنا اعتدت منحه كامل الحرية، شكرًا إسبانيا على كل شيء لكنني فضلت أن يلعب مع المغرب حيث تنحدر أصوله وجذوره.

وعلّق عن لقاء الفريقين بثمن نهائي كأس العالم قائلًا: لم أكن سعيدًا عندما فزنا على إسبانيا، أعتقد أن الطرف الأفضل يستحق الفوز، هذا هو جوهر كرة القدم.
 
 
 
(العربية)

رياضة

كأس العالم2022

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