الحلم انتهى.. فرنسا الى نهائي كأس العالم بعد فوزها على المغرب

انتهى حلم العرب في كأس العالم بتأهل المنتخب الفرنسي الى نهائي مونديال قطر، بعد فوزه على نظيره المغربي (2-0) في الدور قبل النهائي للبطولة.



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وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80.





وسيكون المنتخب الفرنسي على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل". وسجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لمنتخب "الديوك" مبكرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول.وأضاف المهاجم البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 80.وسيكون المنتخب الفرنسي على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد "لوسيل".

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018".