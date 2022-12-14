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رياضة

بعد الهزيمة... كيف علّق مدرّب المغرب على أداء "أسود الأطلس"؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:32
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علّق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، وقال بعد انتهاء المباراة: "قدمنا أفضل ما لدينا"، معتبراً أنه "عندما تقوم بأي خطأ أمام منتخب مثل فرنسا فإنك تدفع الثمن فورا".
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وتابع: "كنا أفضل في الشوط الثاني من المباراة لكن هدف فرنسا الثاني قتلنا". 


وكانت فرنسا قد أنهت حلم المغرب بالتأهل الى نهائي كأس العالم بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة اليوم.

رياضة

كأس العالم2022

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