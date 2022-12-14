بعد الهزيمة... كيف علّق مدرّب المغرب على أداء "أسود الأطلس"؟

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علّق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، وقال بعد انتهاء المباراة: "قدمنا أفضل ما لدينا"، معتبراً أنه "عندما تقوم بأي خطأ أمام منتخب مثل فرنسا فإنك تدفع الثمن فورا".وتابع: "كنا أفضل في الشوط الثاني من المباراة لكن هدف فرنسا الثاني قتلنا".وكانت فرنسا قد أنهت حلم المغرب بالتأهل الى نهائي كأس العالم بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة اليوم.