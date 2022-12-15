Advertisement

رياضة

رقمين تاريخيين لديشامب في فوز فرنسا على المغرب

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1020138-638066835337999199.jpg
Doc-P-1020138-638066835337999199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قاد الفرنسي المدرب ديدييه ديشامب منتخب فرنسا للمباراة النهائية لمونديال قطر 2022، عقب الفوز على المنتخب المغربي (2-0) في مواجهة نصف النهائي، التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "البيت"، ليبلغ ديشامب نهائي المونديال كمدرب للمرة الثانية تواليًا.
Advertisement

وحقق ديشامب من خلال مباراة فرنسا والمغرب رقمًا مميزًا، عبر الوصول لفوزه الـ14 كمدرب في نهائيات كأس العالم، خلال قيادته لمنتخب بلاده في النسخة الثالثة تواليا من البطولة، مُعادلًا رقم البرازيلي لويس فيليب سكولاري، الذي يملك في رصيده أيضا 14 انتصارا في تاريخ المونديال كمدرب، في حين يبقى الألماني هيلموت شون صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالمونديال كمدرب بواقع 17 انتصارا.

وإلى جانب هذا الرقم، حقق ديشامب إنجازا آخر، بقيادته لـ"الزرق" إلى نهائي مونديال قطر، وبات ديشامب سادس مدرب يقود منتخبا للمرة الثانية إلى نهائي كأس العالم، بعد كل من الإيطالي فيتوريو بوتسو والألماني شون والبرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني كارلوس بيلاردو والألماني فرانتس بكنباور.

يذكر أن ديشامب قرر البقاء على رأس المنتخب الفرنسي لعامين إضافين، بعدما حقق الهدف الذي طلبه منه الاتحاد الفرنسي في المونديال القطري بالوصول إلى الدور نصف النهائي، ومن المُتوقع أن يوقع ديشامب عقده الجديد مع الاتحاد الفرنسي فور الانتهاء من منافسات كأس العالم 2022، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية متنوعة.
ويلاقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر 2022، يوم الأحد المقبل (18 كانون الأول)، على ملعب "لوسيل"، فيما سيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضد المنتخب الكرواتي، يوم السبت المقبل على ملعب "خليفة الدولي".
 
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:30 | 2022-12-15
11:00 | 2022-12-15
10:14 | 2022-12-15
08:00 | 2022-12-15
07:02 | 2022-12-15
06:14 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website