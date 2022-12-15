رقمين تاريخيين لديشامب في فوز فرنسا على المغرب

قاد الفرنسي المدرب ديدييه ديشامب منتخب فرنسا للمباراة النهائية لمونديال قطر 2022، عقب الفوز على المنتخب المغربي (2-0) في مواجهة نصف النهائي، التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "البيت"، ليبلغ ديشامب نهائي المونديال كمدرب للمرة الثانية تواليًا.

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وحقق ديشامب من خلال مباراة فرنسا والمغرب رقمًا مميزًا، عبر الوصول لفوزه الـ14 كمدرب في نهائيات كأس العالم، خلال قيادته لمنتخب بلاده في النسخة الثالثة تواليا من البطولة، مُعادلًا رقم البرازيلي لويس فيليب سكولاري، الذي يملك في رصيده أيضا 14 انتصارا في تاريخ المونديال كمدرب، في حين يبقى الألماني هيلموت شون صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالمونديال كمدرب بواقع 17 انتصارا.



وإلى جانب هذا الرقم، حقق ديشامب إنجازا آخر، بقيادته لـ"الزرق" إلى نهائي مونديال قطر، وبات ديشامب سادس مدرب يقود منتخبا للمرة الثانية إلى نهائي كأس العالم، بعد كل من الإيطالي فيتوريو بوتسو والألماني شون والبرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني كارلوس بيلاردو والألماني فرانتس بكنباور.





يذكر أن ديشامب قرر البقاء على رأس المنتخب الفرنسي لعامين إضافين، بعدما حقق الهدف الذي طلبه منه الاتحاد الفرنسي في المونديال القطري بالوصول إلى الدور نصف النهائي، ومن المُتوقع أن يوقع ديشامب عقده الجديد مع الاتحاد الفرنسي فور الانتهاء من منافسات كأس العالم 2022، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية متنوعة.

ويلاقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر 2022، يوم الأحد المقبل (18 كانون الأول)، على ملعب "لوسيل"، فيما سيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضد المنتخب الكرواتي، يوم السبت المقبل على ملعب "خليفة الدولي".

المصدر: win win