ترتيب هدافي مونديال قطر 2022.. وعدد الأهداف

لحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزميله في فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، في صدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022>



وتم تسجيل 163 هدفا حتى الآن في مونديال قطر 2022، بواقع 120 هدفا في دور المجموعات، و28 هدفا في الدور ثمن النهائي، و10 أهداف في الدور ربع النهائي، و5 أهداف في الدور قبل النهائي للبطولة.

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ويتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة منها من ركلات جزاء، ويليهما في المركز الثالث المهاجمان الفرنسي أوليفييه جيرو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، برصيد أربعة أهداف لكل منهما.