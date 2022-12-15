ترتيب هدافي مونديال قطر 2022.. وعدد الأهداف

لحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزميله في فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، في صدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022>
وتم تسجيل 163 هدفا حتى الآن في مونديال قطر 2022، بواقع 120 هدفا في دور المجموعات، و28 هدفا في الدور ثمن النهائي، و10 أهداف في الدور ربع النهائي، و5 أهداف في الدور قبل النهائي للبطولة.
ويتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة منها من ركلات جزاء، ويليهما في المركز الثالث المهاجمان الفرنسي أوليفييه جيرو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، برصيد أربعة أهداف لكل منهما.
بينما سجل ثلاثة أهداف كل من:
الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، البرازيلي ريشارليسون، والبرتغالي غونسالو راموش.
وسجل هدفين كل من:
روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندريه كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، فاوت فيخهورست، نيمار (البرازيل)، يوسف النصيري (المغرب)، وهاري كين (إنكلترا).
هدف في مرماه عن طريق الخطأ:
المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا).