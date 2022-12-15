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رياضة

هل يحق لبنزيما خوض نهائي كأس العالم والفوز بميدالية؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 11:00
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زاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجدل المثار حول إمكانية تواجد كريم بنزيما، في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، الأحد المقبل.

واكتفى ديشامب برد غامض ومقتضب للغاية، عند سؤاله عن هذا الموضوع، عبر قناة TF1 الفرنسية، حيث رد: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".
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وغادر بنزيما، معسكر منتخب فرنسا في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مونديال قطر 2022 بسبب إصابته في عضلة الساق.

وحسب ما تتضمنه لوائح كأس العالم، فإن كريم بنزيما من حقه العودة إلى معكسر منتخب فرنسا بشكل طبيعي، واللعب في لقاء النهائي أيضا.

كما يحق لكريم بنزيما التتويج بميدالية سواء ذهبية أو فضية حسب نتيجة مباراة نهائي كأس العالم، بشكل قانوني.

ويعود الحق لكريم بنزيما في المشاركة مع فرنسا في لقاء النهائي والتتويج بميدالية، إلى القرار الذي اتخذه ديشامب وقت إصابة مهاجم ريال مدريد، حيث قرر مدرب الديوك الفرنسية، عدم استدعاء لاعب بديل لبنزيما بالإضافة إلى عدم حذف اسم مهاجم ريال مدريد من قائمة منتخب فرنسا، لكأس العالم، لذلك من حقه العودة والمشاركة والتتويج بميدالية أيضا.

كما أن لوائح كأس العالم، لا تشترط وجود نسبة المشاركة للاعب من أجل احتساب الميدالية أو اللقب إليه، بل من حق أي لاعب داخل قائمة الـ26 لاعبا الحصول على ميدالية حتى في حالة عدم مشاركته، وهذا ما أكدته العديد من المصادر الصحفية الفرنسية على رأسها راديو "مونت كارلو".

 
 
(روسيا اليوم)
 

رياضة

كأس العالم2022

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