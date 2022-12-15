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رياضة

سجود وعناق يثيران جدلا.. المنتخبان المغربي والفرنسي حديث الاعلام

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:14
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لم تنجح "كتيبة" وليد الركراكي من اكمال الطريق حتى النهاية، فقد توقف مسارها الاستثنائي عند الدور النصف نهائي، وذلك بعد الهزيمة أمام بطل العالم فرنسا بثنائية نظيفة .
 
 
وبمجرد انتهاء المباراة، ودع المنتخب المغربي الاستاد بسجدة شكر لتأهلهم للدور قبل النهائي.
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وبعد ذلك، توجه لاعبو المغرب الى الجمهور الذي هتف لهم بحرارة وحماس من أجل تحيتهم.
 

 وعانقوا أبطال المغرب بعضهم البعض في لحظة أسى وحزن، وقدموا التهنئة لمنافسيهم في المنتخب الفرنسي على الفوز والتأهل للدور النهائي.
 

وكانت لقطة اللاعب المغربي اشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي الأبرز في تلك الليلة. اذ حرص مبابي على مواساة صديقه عقب نهاية المباراة، وتبادلا قمصان فريقيهما مع بعضهما البعض.
 
 

كما أن صوراً انتشرت لمبابي ظهر فيها جالساً على الأرض بجوار صديقه حكيمي في ممر خروج اللاعبين.
 
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كذلك وجه مبابي رسالة لحكيمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها :"لا تحزن يا أخي، الجميع فخورون بما قدمتموه .لقد صنعتم التاريخ".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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