قبل يومين من النهائي.. فيروس يتفشى بين لاعبي فرنسا!

كشفت تقارير صحافية عن تفشي فيروس بين لاعبي المنتخب الفرنسي قبل يومين من مباراة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الأحد على ملعب لوسيل.



وبلغ الفرنسيون النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد في لقاء نصف النهائي يوم الأربعاء، فيما وصلت الأرجنتين عقب تخطي المنتخب الكرواتي بثلاثية.

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وعزل الجهاز الطبي الثلاثي المصاب في غرف منفصلة خوفًا من نقل العدوى لزملائهم قبل النهائي المرتقب.



وقال ديشان في هذا الصدد: نحاول أن نأخذ حذرنا حتى لا تتفشى العدوى بين اللاعبين، إنهم يبذلون جهدًا خارقًا على أرضية الملعب، ويبدو أن أجهزتهم المناعية تتأثر بذلك.



ويسعى المنتخب الفرنسي ليكون أول فريق يفوز بكأس العالم في نسختين متتاليتين منذ البرازيل عامي 1958 و1962. وأشار ديشان مدرب منتخب فرنسا إلى أن كينغسلي كومان هو ثالث لاعب يُصاب بهذا الفيروس عقب رابيو وأوباميكانو اللذين غابا عن مباراة المغرب.وعزل الجهاز الطبي الثلاثي المصاب في غرف منفصلة خوفًا من نقل العدوى لزملائهم قبل النهائي المرتقب.وقال ديشان في هذا الصدد: نحاول أن نأخذ حذرنا حتى لا تتفشى العدوى بين اللاعبين، إنهم يبذلون جهدًا خارقًا على أرضية الملعب، ويبدو أن أجهزتهم المناعية تتأثر بذلك.ويسعى المنتخب الفرنسي ليكون أول فريق يفوز بكأس العالم في نسختين متتاليتين منذ البرازيل عامي 1958 و1962.

(العربية)