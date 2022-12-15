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رياضة

من عمر ميسي.. الأرجنتين تطارد حلم الـ 36 عاما أمام فرنسا

Lebanon 24
15-12-2022 | 12:30
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يترقب نحو 45 مليون مواطنا أرجنتينا وأكثر من ذلك بكثير من جمهور ليونيل ميسي حول العالم، المباراة النهائية للمونديال من أجل تحقيق حلم عمره 36 عاما لمنتخب التانغو.

منتخب الأرجنتين بلغ نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد رحلة شاقة بدأت بمفاجأة مدوية عندما سقط ميسي ورفاقه أمام السعودية، لكن آخر ظهور للتانغو كان رائعا بالفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي.
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حلم عمره 36 عاما

- وصلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 5 مرات على مر تاريخ مشاركتها بالمونديال، لكنها لم توفق سوى في مرتين فقط.
- آخر محاولة ناجحة للأرجنتين في نهائي كأس العالم تعود إلى عام 1986، عندما توج التانغو بفضل الأداء المبهر للاعبيه وعلى رأسهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
- النجم الأول للجيل الحالي هو ليونيل ميسي الذي يلعب موندياله الأخير ويأمل في تتويج يضعه في مكانة مارادونا.
- ميسي عمره يقترب من 36 عاما، وهي نفس المدة الزمنية تقريبا التي انتظرت خلالها الأرجنتين من أجل التتويج بكأس العالم، حيث ولد ميسي بعد عام واحد فقط من تتويج التانغو بآخر كأس عالم.
- لم تعرف الأرجنتين الفشل في مباريات نصف النهائي على مر تاريخها، حيث حققت نسبة نجاح 100 في المئة، لكن في النهائي انخفضت النسبة إلى 40 في المئة، بعد 3 خسائر مؤلمة في ختام المونديال.
 
- أول نهائي لبطولة كأس العالم عام 1930 كان شاهدا على حضور الأرجنتين لكنها خسرت أمام أوروغواي لتتلقى أول صدماتها في النهائي.
- المرة الثانية التي ظهرت خلالها الأرجنتين في النهائي كانت بعام 1978 وأخيرا رقص الكأس التانغو وتوج أصحاب الأرض.
- النهائي الثالث ابتسم للأرجنتين عام 1986، ليتوج مارادونا ورفاقه بالكأس الذهبية، لكنها كانت الابتسامة الأخيرة، وما بعدها كانت دموع.
- نهائي مونديال إيطاليا 1990 شهد مواجهة الأرجنتين وألمانيا، لكن منتخب الماكينات فاز بهدف نظيف ليحرم التانغو من اللقب الثالث.
- الظهور الأخير للأرجنتين في نهائي كأس العالم كان في مونديال البرازيل 2014 لكن خسر ميسي ورفاقه أمام ألمانيا، التي تحولت إلى عقدة حرمت الأرجنتين من بطولتي كأس عالم.
- يعود ميسي للظهور للمرة الثانية في المباراة النهائية حاملا أحلام الأرجنتين في اللقب الثالث الذي تحلم به بلاده منذ آخر تتويج عام 1986، لكنه يصطدم بمنتخب فرنسا حامل اللقب الذي سيجعل التحدي أكثر صعوبة.
 
(سكاي نيوز عربية) 

رياضة

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