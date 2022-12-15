عقب السقوط أمام المغرب.. سانتوس يرحل عن منتخب البرتغال

أفادت وسائل إعلام برتغالية بقرب رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال وذلك بعد الخسارة أمام المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر يوم السبت.



وأضافت المصادر أن الاتحاد البرتغالي للعبة و سانتوس توصلا لاتفاق لفسخ عقد المدرب الذي تولى المسؤولية في 20، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2016.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد البرتغالي سيعلن رحيل سانتوس قريبا.



وعقب السقوط بهدف نظيف أمام أسود الأطلس في دور الثمانية، رفض سانتوس التعليق عما إذا كان سيستقيل من منصبه، وقال إنه سيتحدث إلى رئيس الاتحاد البرتغالي حول مستقبله.