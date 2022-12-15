Advertisement

رياضة

عقب السقوط أمام المغرب.. سانتوس يرحل عن منتخب البرتغال

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1020410-638067357313318672.png
Doc-P-1020410-638067357313318672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام برتغالية بقرب رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال وذلك بعد الخسارة أمام المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر يوم السبت.

وأضافت المصادر أن الاتحاد البرتغالي للعبة و سانتوس توصلا لاتفاق لفسخ عقد المدرب الذي تولى المسؤولية في 20، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2016.
Advertisement
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد البرتغالي سيعلن رحيل سانتوس قريبا.

وعقب السقوط بهدف نظيف أمام أسود الأطلس في دور الثمانية، رفض سانتوس التعليق عما إذا كان سيستقيل من منصبه، وقال إنه سيتحدث إلى رئيس الاتحاد البرتغالي حول مستقبله. 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-15
14:00 | 2022-12-15
12:30 | 2022-12-15
12:00 | 2022-12-15
11:30 | 2022-12-15
11:00 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website