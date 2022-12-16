Advertisement

رياضة

تعويضات ضخمة للأندية بسبب كأس العالم!

Lebanon 24
16-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1020480-638067699106967507.jpg
Doc-P-1020480-638067699106967507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت تقارير صحفية إنكليزية أن يتلقى مانشستر سيتي حوالي 4.5 مليون جنيه استرليني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تواجد لاعبي الفريق السماوي في بطولة كأس العالم قطر 2022.
 
وبحسب صحيفة "التايمز" فإن فيفا يعطي كل فريق 8120 جنيه استرليني عن كل يوم يشارك فيه كل لاعب في البطولة، بما في ذلك فترة الاستعداد الرسمية التي تستغرق أسبوعًا مسبقًا.
Advertisement

وكان لدى بطل الدوري الإنكليزي 16 لاعبًا يمثلون تسع دول مختلفة في قطر، بينما وصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أبعد نقطة بينما يستعدون لمواجهة فرنسا في النهائي يوم الأحد.

وأضاف تقرير الصحيفة أن برشلونة سوف يحصل على أكثر من 3.32 مليون جنيه استرليني، على الرغم من امتلاك الفريق الكتالوني 17 لاعبًا في البطولة.
 
 
 
وسيحصل مانشستر يونايتد، الذي يمتلك المدافعين رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، في المباراة النهائية يوم الأحد، على 2.92 مليون جنيه استرليني من لاعبيه البالغ عددهم 13 في قطر.

ومن المتوقع أن يحصل تشيلسي (12 لاعبًا) على 2.46 مليون جنيه استرليني، وتوتنهام (11 لاعبًا) 2.32 مليون جنيه استرليني، وآرسنال (10 لاعبين) 2.1 مليون جنيه استرليني.
 
المصدر: جول
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-16
03:37 | 2022-12-16
02:40 | 2022-12-16
02:15 | 2022-12-16
02:00 | 2022-12-16
23:00 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website