كراماريتش يتعهّد بمباراة قتالية أمام المغرب

أكد المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش أن مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في كأس العالم قطر 2022، ستكون بمثابة حياة أو موت، لأن الفوز بميدالية يجعلك بطلا خالدًا.

وتلتقي كرواتيا، وصيفة 2018، مع المغرب، غداً السبت، على استاد خليفة الدولي، وعينهما على الميدالية البرونزية، بعد خسارتهما ضد الأرجنتين (3-0) وفرنسا (2-0) تواليًا في نصف النهائي.

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وقال كراماريتش خلال مؤتمر صحفي: "ثمانية لاعبين في صفوفنا لعبوا في روسيا وذاقوا متعة الفوز بميدالية في كأس العالم، إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك".



وقارن أفضل هداف لكرواتيا في المونديال الحالي، المباراة المرتقبة السبت مع تلك التي فازت بها بلاده على هولندا (2-1) في مونديال 1998، لتحصد البرونزية في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم كبلد مستقل.

وأضاف لاعب هوفنهايم الألماني: "إنها مواجهة تاريخية ويجب أن نركز عليها، ولدينا الفرصة لتكرار ذلك ولنُخبر أطفالنا بما أنجزناه يومًا ما".

وتابع كراماريتش حديثه بالقول: "المغرب بات أول بلد أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، وهم في نفس الوضع الذي كنا عليه في عام 1998، وبالتالي سيفعلون كل شيء من أجل هذه الميدالية".

وسبق أن التقى المنتخبان في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي ويتوقع كراماريتش أن تكون المباراة مماثلة ومتقاربة للغاية، أمام فريق جيد جدًا، ومنظم جدًا، لاسيما دفاعيًا، ومع مواهب عدة في الهجوم.

وختم كراماريتش حديثه قائلاً: " يتطلب الأمر صبرًا، ولن يكون لأحد الهامش في ارتكاب الأخطاء، وربما لحظة تميز أو مهارات فردية قد تقرر النتيجة".

المصدر: win win