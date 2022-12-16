مخاوف في الأرجنتين بسبب تطورات إصابة ميسي

سيطر الخوف على جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل يومين من خوض المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب، بعد انتشار أنباء تتحدث عن إصابة نجمهم الأول ليونيل ميسي.



Advertisement وبحسب تقارير نشرها موقع (livemint)، فإن ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، لا يبدو لائقاً بنسبة 100%، حيث يعاني مهاجم باريس سان جيرمان من آلام في أوتار الركبة بالساق اليسرى. وبحسب تقارير نشرها موقع (livemint)، فإن ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، لا يبدو لائقاً بنسبة 100%، حيث يعاني مهاجم باريس سان جيرمان من آلام في أوتار الركبة بالساق اليسرى.



وبدا أن ميسي يعاني منذ مواجهة كرواتيا في نصف نهائي المونديال، لكن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مراتٍ سابقة، تحامل على نفسه، قبل أن يغيب عن الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب التانغو.





وشوهد ميسي في أثناء الدقائق الأولى من مواجهة كرواتيا وهو يمسك ركبته، لكنه تمكن من إكمال المواجهة محرزاً الهدف الأول قبل أن يصنع آخر ليقود الأرجنتين للفوز 3-0.



وذكر التقرير أن حالة ميسي الصحية ساءت في الوقت الراهن بسبب التحامل على نفسه واللعب أمام كرواتيا مصاباً، دون أن تتضح مدى فرص النجم الأسطوري في الظهور أمام فرنسا خلال المباراة النهائية للمونديال.





وسبق للنجم الأول لمنتخب التانغو الإعلان عن أن المباراة النهائية لمونديال كأس العالم قطر 2022 ستكون الأخيرة له مع منتخب التانغو في بطولات كأس العالم.



واعترف ميسي، البالغ من العمر 35، أنه يرى نفسه غير قادر على مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين حتى مونديال 2026 الذي سيُقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الفرنسي، في المباراة التي ستُقام يوم الأحد القادم (18 ديسمبر/ كانون الأول) على ملعب "لوسيل".

المصدر: win win