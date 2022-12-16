هذا ما فعله الركراكي للمنتخب قبل مواجهة كرواتيا

خصص وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم يوم راحة للاعبيه بعد الخسارة، الأربعاء، أمام فرنسا 0-2 في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وذكر مصدر خاص لموقع "winwin" أن الركراكي يرغب في الترفيه عن لاعبيه من خلال ترك مساحة خاصة لهم طيلة اليوم، للخروج من روتين التدريبات والاجتماعات الفنية وجلسات الفيديو التحليلي، التي انهمكوا فيها من بداية البطولة العالمية منذ حوالي أربعة أسابيع.

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كما أن الهزيمة أمام فرنسا أثرت بشكل كبير على نفسية اللاعبين، الذين كانوا يمنون أنفسهم بالاستمرار في خلق المفاجأة في المونديال القطري.

ويستأنف أسود الأطلس تدريباتهم اليوم الجمعة بحصة تدريبية واحدة، قبل ملاقاة منتخب كرواتيا غداً السبت المقبل، على ملعب خليفة الدولي، لحساب دور تحديد المرتبتين الثالثة والرابعة.





حيث ستكون آخر فرصة للمنتخب المغربي لتأكيد إنجازه التاريخي ببلوغه لأول مرة المربع الذهبي، من خلال الحصول على الرتبة الثالثة والميدالية البرونزية، أمام منافس سبق له مواجهته في دور المجموعات حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل دون أهداف.

ومن المنتظر أن يتواصل غياب غانم سايس ونايف أكرد عن صفوف المنتخب المغربي، إلى جانب نصير مزراوي الذي لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة، إضافة إلى سليم أملاح، الذي خاض مباراة فرنسا مصابا واضطر لعدم إتمام المواجهة.

المصدر: win win