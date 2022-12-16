ملايين الدولارات.. هذا ما ستحصل عليه المنتخبات الأربعة الأولى في كأس العالم

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يترقب العالم أجمع معرفة بطل مونديال "قطر 2022"، بعدما انحصر اللقب رسمياً بين منتخبَيْ فرنسا بقيادة نجمه الشاب كليان مبابي، ومنتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته ليونيل ميسي.ويلتقي المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة، مساء الأحد القادم، على استاد "لوسيل"، الذي يتسع لثمانين ألف متفرج.وقبل المباراة النهائية بيوم واحد، يتنافس المنتخب العربي المغربي مع نظيره الكرواتي في المركز الثالث، إذ تقام المباراة بين المنتخبين على استاد خليفة، الذي يتسع لحوالي 45 ألف متفرج.وبعيداً عن الانتماءات والمحبة والأداء الرياضي، يتساءل كثيرون عن حجم الجوائز، التي سيحصل عليها الفريق المتوج بلقب أهم بطولة في العالم، والتي تقام مرة واحدة كل أربع سنوات.إضافة لنيله اللقب الأغلى ورفعه الكأس الذهبية، وتتويج لاعبيه بالميداليات الذهبية الخاصة بالمركز الأول في البطولة، سينال الفريق الفائز باللقب جائزةً مالية قدرها 42 مليون دولار.أما وصيف البطل، الذي سيتوج بالميداليات الفضية للمونديال، فقد خصصت له جائزة ضخمة كذلك، تبلغ قيمتها 30 مليون دولار.الجائزة المالية لأصحاب المركز الثالث والرابع لا تقل كثيراً عن تلك التي نالها صاحب المركز الثاني، إذ سيحصل المنتخب الفائز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الميداليات البرونزية، وجائزة نقدية قيمتها 27 مليون دولار.ويحصل الفريق الأخير بين فرق المربع الذهبي، وهو الذي سينهي المونديال في المرتبة الرابعة بين جميع المنتخبات المشاركة، على مبلغ مالي يبلغ 25 مليون دولار.وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مكافآت للفرق التي احتلت المراكز من 5-8، وهي التي خسرت مبارياتها في دور الثمانية بقيمة 17 مليون دولار لكل منتخب.أما المنتخبات الحاصلة على المراكز من 9-16، أي التي خرجت من البطولة في دور الـ16، فسيحصل كل واحد منها على 13 مليون دولار، وباقي المنتخبات المشاركة ستحصل على 9 ملايين لكل واحد منها.ولا بد من الإشارة إلى أن "فيفا" سبق ومنح كل منتخب تأهل للبطولة مبلغ 1.5 مليون دولار للإعداد للبطولة، لإقامة المعسكرات أو المباريات الودية، وتوفير المستلزمات الضرورية.