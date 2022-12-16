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رياضة

"إنه لاعب مذهل ومختلف".. مورينيو يبدي إعجابه بنجم المنتخب المغربي

Lebanon 24
16-12-2022 | 14:00
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واصل نجم خط وسط المنتخب المغربي، عز الدين أوناحي، إثارة إعجاب أشهر المدربين في العالم، بعد تألقه مع "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".

وبعد أن نال إشادة المدرب الإسباني الشهير لويس إنريكي والذي قال عنه بعد مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي المونديال "فوجئت باللاعب رقم 8 (أوناحي) للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة"، جاء الدور الآن على المدرب البرتغالي المخضرم حوزييه مورينيو الذي امتدح بدوره أوناحي.
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وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "اللاعب الذي ارتدى رقم 8 مع المغرب ويلعب مع نادي أنجيه الفرنسي (أوناحي) كان مذهلا للغاية".

وأضاف: "الحارس ياسين بونو كان مميزا أيضا، وأعرف سفيان أمرابط (لاعب فيورنتينا) من كرة القدم الإيطالية، إنه لاعب جيد، ولكن أوناحي ظهر بشكل مختلف".

ويبلغ أوناحي 22 عاما، ولد بمدينة الدار البيضاء قبل أن يشق أولى خطواته في عالم كرة القدم داخل مدرسة الرجاء البيضاوي، ليلتحق بعد ذلك بأكاديمية محمد السادس التي شكلت له بوابة للاحتراف الأوروبي، بعدما التحق بنادي ستراسبورغ الفرنسي عام 2018، وبعد ذلك انتقل صوب نادي أفرونش، ومن ثم انضم لفريقه الحالي أونجي الفرنسي.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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