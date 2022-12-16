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رياضة

خبرٌ يهمّكم.. شاهدوا نهائي كأس العالم مجاناً بهذه الطريقة

Lebanon 24
16-12-2022 | 13:05
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أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في بيان، بث نهائي "مونديال" قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد، من دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وكتبت المجموعة بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتوافر البث على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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هذا وستُعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة "بي إن" الرسمية على "يوتيوب".
 
 
لزيارة قناة "بي إن سبورتس" عبر "يوتيوب".. إضغط هنا.

رياضة

كأس العالم2022

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