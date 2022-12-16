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رياضة

دولة عربيّة تدخل سباق استضافة أمم إفريقيا 2025.. من هي؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:00
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أعلن مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، أن بلاده مرشحة رسميا لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد صالح باي عبود للإذاعة العامة "أنا حاليا في القاهرة وقد قدمت للتو رسميا ملف ترشيح الجزائر لكأس إفريقيا 2025".
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ قوله الثلاثاء "ملفنا قوي وثابت. على عكس الملفات الأخرى، الجزائر لديها بالفعل منشآت تعمل".

وكانت الجزائر أعلنت مطلع تشرين الأول الماضي أنها ستقدم ملف ترشيحها لتنظيم كأس الامم الأفريقية 2025 بدلاً من غينيا التي سُحب منها حق الاستضافة بسبب عدم جاهزية البنى التحتية.

وسيجري الاتحاد الإفريقي، بين 5 و25 كانون الأول 2023، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 شباط 2023 للبلد المضيف للبطولة.

وكان الاتحاد القاري منح عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون، 2021 لكوديفوار و2023 لغينيا.

لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وكوت ديفوار 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.

 
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