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رياضة

3 نجومٌ في منتخب فرنسا قد يغيبون عن لقاء ميسي الأحد!

Lebanon 24
16-12-2022 | 23:00
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة عدد من عناصرالمنتخب بنزلات برد قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد.

وكان رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي أحدث المصابين بالفيروس يوم الجمعة.
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وغاب قلب الدفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو عن مواجهة المغرب (2-صفر) في قبل النهائي يوم الأربعاء بسبب المرض، لكن المدرب ديدييه ديشان قال بعد المباراة إنه لا يشعر بالهلع.

وقال المهاجم راندال كولو مواني، الذي نزل بديلا وسجل الهدف الثاني في مرمى المغرب: "هناك نزلة برد بسيطة تنتشر،لكنها ليست خطيرة. سيكونون بخير قريبا وفي كامل الجاهزية لمباراة يوم الأحد".

وأضاف مسؤول إعلامي فرنسي: "كما تعرف، راندال ليس طبيبا، سنصدر بيانا بهذا الخصوص لاحقا".

مع هذا، فقد نقلت "رويترز" عن كولو مواني إن اللاعبين المرضى معزولون، وأضاف: "المرضى يلازمون غرفهم، يعتني بهم الأطباء وفرضنا تباعدا اجتماعيا. نحن صارمون جدا بهذا الشأن".

بدوره، قال المهاجم عثمان ديمبلي: "لسنا خائفين من هذا الفيروس. يعاني دايو وأدريان من بعض آلالام في المعدة، أعددت لهم شايا بالزنجبيل والعسل بعدها شعرا بتحسن. آمل أن يكون الجميع جاهزا للنهائي".

وأضاف: "دايو تحسن وأعتقد أن الجميع سيكون جاهزاً. اتخذنا احتياطاتنا. أول يوم، لازم دايو غرفته وأحضرنا له الطعام وعاد مع الجميع في اليوم التالي".

وبدا ديشان واثقا أن أوباميكانو ورابيو سيتعافيان لمواجهةالأرجنتين في استاد لوسيل يوم الأحد.

وفي حال استبعاد كوناتي وفاران، سيكون ديشان أمام قرار صعب في اختيار التشكيلة الأساسية في غياب اثنين من أبرز ثلاثة مدافعين.
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