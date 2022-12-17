قبل المعركة المرتقبة.. "الصديق المقرب" يتقاسم الغرفة مع ميسي

يستضيف ليونيل ميسي صديقه المقرب وزميله السابق في منتخب الأرجنتين سيرجيو أغويرو في غرفته، قبل المباراة المرتقبة أمام فرنسا بنهائي كأس العالم 2022 في قطر، الأحد.



وحسب تقرير موقع "غول"، فإن أغويرو، الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي بسبب مشاكل مفاجئة في القلب، يتقاسم الحجرة مع ميسي حاليا، مما يرفع الروح المعنوية للنجم الذي يحمل آمال الأرجنتين في نهائي المونديال.

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وظهر مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني سابقا في معسكر تدريب منتخب الأرجنتين، وسيبقى مع زملائه السابقين حتى انتهاء البطولة.