بنزيما ينشر رسالة غامضة بشأن المشاركة في نهائي المونديال

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نشر المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، رسالة غامضة على حسابه في إنستغرام وسط شائعات بأنه قد يعود إلى مونديال قطر للمشاركة في المباراة النهائية التي سوف تجمع، غدا الأحد، بين منتخب الديوك و"راقصي التانغو".ونشر النجم الفرنسي صورة شخصية إلى جانب تعليق غامض يقول فيه : "لا يهمني"، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرون، قد طالب بمشاركة بنزيما في المباراة النهائية لكأس العالم، بعدما اضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب قبل يوم من انطلاقة البطولة.وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا، وقتها: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".وأضاف: "رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها المنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين لدي. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".وقدم بنزيما أداء رائعا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.وكان بنزيما هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، لكنه لم يكن جزءا من فوز الفريق باللقب في مونديال 2018، قبل أن يعود إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط بعد غياب دام ست سنوات.وعقب فضيحة ابتزاز وتصريحاته بأن ديشان "رضخ لضغوط الجانب العنصري داخل فرنسا" عندما استبعد المهاجم، غاب بنزيمة عن تشكيلة فرنسا المشاركة في بطولة أوروبا في العام 2016 ليتخذ قرارا بعدها بالابتعاد عن اللعب مع المنتخب.ومنذ عودته لصفوف المنتخب الفرنسي، سجل بنزيمة 10 أهداف في 16 مباراة.وكان ديشامب قد رفض التعليق على سؤال بشأن إمكانية عودة بنزيما إلى التشكيلة والأنباء التي تؤكد انضمامه للمنتخب للمشاركة في المباراة النهائية.وأشار المدرب الفرنسي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إلى أنه سيعمل على التجهيز للموقعة أمام المنتخب الأرجنتيني ويركز على جوانب الاستشفاء في المقام الأول في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين مؤخراً.