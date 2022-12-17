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خاص
فرصة جديدة لكتابة التاريخ.. رحلة المغرب في كأس العالم لم تنتهِ بعد!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
17-12-2022
|
02:30
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لم تنتهِ رحلة "فخر العرب" في كأس العالم بعد، فأمام منتخب المغرب فرصة جديدة لكتابة التاريخ، بمواجهة نظيره الكرواتي عصر اليوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم.
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رحلة المغرب
رحلة منتخب المغرب في مونديال قطر كانت مشرّفة جداً، فقد واجه أكبر المنتخبات مثل اسبانيا، وأخذ يكسر رقماً تلو الآخر، حتى ارتطم برجال فرنسا، فتوقفت رحلته في بطولة كأس العالم في نصف النهائي بعد الخسارة أمام فريق "الديوك" بنتيجة (2-0)، لكنه ضرب موعداً مع كرواتيا قبل نهائي المونديال بيومٍ واحد.
انجاز تاريخي
وفي حال فاز "أسود الأطلس" على كرواتيا، سيتوّج بالميدالية البرونزية في سابقة تاريخية لم تحصل من قبل، اذ سيكون المغرب أول فريق في التاريخ خارج أوروبا أو الأميركيتين الجنوبية والشمالية يحصد ميدالية رسمية في بطولة كأس العالم.
ولتحقيق هذه البرونزية ستقاتل "كتيبة" وليد الركراكي بكل قوة، أمام الساحر لوكا مودريتش ورفاقه.
حياة او موت
ستخوض كرواتيا مباراة "حياة أو موت" أمام أفضل منتخب عربي في مونديال قطر، لتعويض صدمة خسارتها أمام الارجنتين في النصف النهائي، حيث سيتوجب على وصيفة النسخة الماضية تقديم أفضل ما لديها لإسقاط المغرب.
وستحاول كرواتيا الجريحة الضغط على حكيم زياش ورفاقه لنيل المركز الثالث في البطولة، وهذا ما أكده المدرب زلاتكو دافيتش ورجاله، حيث قال في تصريح صحفي إن "المنتخب المغربي قوي، ولكننا سنقاتل من أجل المركز الثالث".
دافيتش لا يرى المباراة عادية وحده، فرجاله ايضاً يعتبرون أن هذه المباراة مصيرية، اذ قال المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش إن "مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في كأس العالم قطر 2022، ستكون بمثابة حياة أو موت، لأن الفوز بميدالية يجعلك بطلاً خالداً".
حلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب، لكنه لا يزال أمامه فرصة للخروج بتتويج يليق بالمغرب في مباراة اليوم.
ومهما كانت النتيجة، لا يسعنا القول للأبطال سوى: "ديما مغرب.. شرفتونا يا لولاد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
كأس العالم2022
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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