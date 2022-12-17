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رياضة

هل يدخل المنتخب المغربيّ التاريخ اليوم؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 06:35
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يلتقي منتخب المغرب اليوم المنتخب الكرواتي في مباراة لحسم صاحب المركز الثالث في بطولة مونديال قطر 2022.

وعلى الرغم من تعادلهما في مباراة دور المجموعات من دون أهداف، فإن مباراة اليوم لن تكون مثل الاولى التي كانت أشبه بجس نبض لبداية البطولة.
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ويمكن القول إن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا، بعد هذا المشوار الحافل، وبالتالي، فإن نظرتهما إلى بعضهما ستكون مختلفة تكتيكيا وفنيا.

فالمنتخب المغربي، يريد أن يدخل التاريخ، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، بالإضافة إلى أن اللاعبين يريدون أن يسطروا أنفسهم كأول لاعبين في منتخب المغرب يقتحمون بطولة عالمية في هذا المستوى.

ورغم وجود عدد لا بأس به من الإصابات بين صفوف أسود الأطلس، فإن هذا لن يمنع بقية اللاعبين من خوض النزال الأخير في مونديال 2022 من دون تقديم أداء تاريخي يمنحهم اسم بين العمالقة في عالم كرة القدم.

المهم بالنسبة إلى كثير من اللاعبين المغاربة هو أنهم من الشباب الذين سيرتكز عليهم المنتخب لخوض المباريات القارية والدولية المقبلة.

أما منتخب كرواتيا، فإنه يريد أن يحتفظ بصورته التي ظهر عليها في مونديال روسيا باعتباره وصيفا، ويستحق أن يصل إلى هذا الدور والمركز الثالث.

كما أن لاعبي كرواتيا، أو معظمهم على الأقل لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم، لذلك فإنهم سيخوضون مباراة للتاريخ.
 
 
(سكاي نيوز)

رياضة

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