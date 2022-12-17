مباراة النهائي... التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان للأرجنتين وفرنسا

Advertisement

يبحث المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني عن لقبهما الثالث في كأس العالم عندما يلتقيان غدا الأحد في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022".ومن المتوقع أن يدخل المنتخبان المباراة المقررة على ملعب "لوسيل"، بالتشكيلتين التاليتين:حارس المرمى: إيميليانو مارتينيسالدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ماركوس أكونياالوسط: رودريغو دي بول - لياندرو باريديس - إنسو فرنانديس - أليكسيس ماك اليسترالهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.