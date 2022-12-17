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رياضة

مباراة النهائي... التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان للأرجنتين وفرنسا

Lebanon 24
17-12-2022 | 08:42
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يبحث المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني عن لقبهما الثالث في كأس العالم عندما يلتقيان غدا الأحد في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022".

ومن المتوقع أن يدخل المنتخبان المباراة المقررة على ملعب "لوسيل"، بالتشكيلتين التاليتين:
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- الأرجنتين

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيس

الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ماركوس أكونيا

الوسط: رودريغو دي بول - لياندرو باريديس - إنسو فرنانديس - أليكسيس ماك اليستر

الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

- فرنسا

حارس المرمى: هوغو لوريس

الدفاع: جول كونديه  - رافايل فاران - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان غريزمان 

الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.
 
 
 
(روسيا اليوم)

رياضة

كأس العالم2022

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