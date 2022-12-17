أكثر الألعاب إثارة وشعبية.. لماذا عليك ممارسة كرة القدم؟





وقد ذكر موقع "توتال سبورتال" خمس فوائد لممارسة رياضة كرة القدم، على رأسها إبقاء الجسد بصحة جيدة، حيث يعد الرياضيون أكثر نشاطًا من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

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كما يساعد لعب كرة القدم على تقوية العظام وتقليل نسبة الدهون في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري.



الروح الرياضية وتعزيز الثقة بالنفس تُعتبَر كرة القدم واحدة من أكثر الألعاب إثارة وشعبية في جميع أنحاء العالم، لكنّ لممارستها تأثيرات لا تقف فقط عند حدود الترفيه عن النفس، إذ إنّها تعود على الفرد بفوائد صحية ونفسية جمة.وقد ذكر موقع "توتال سبورتال" خمس فوائد لممارسة رياضة كرة القدم، على رأسها إبقاء الجسد بصحة جيدة، حيث يعد الرياضيون أكثر نشاطًا من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.كما يساعد لعب كرة القدم على تقوية العظام وتقليل نسبة الدهون في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري.

وتعزز ممارسة هذه اللعبة الروح الرياضية للشخص حيث تعلمه أنه لن يكسب دائمًا في الحياة، لكن بإمكانه المحاولة مرة أخرى دائمًا.



وبحسب "توتال سبورتال"، فأثناء التدريب على مباراة كرة قدم، يمر اللاعب بالعديد من التحديات الصعبة التي تساعده لأن يصبح لاعب كرة قدم أفضل ويحسن ثقته في التعامل مع المواقف الحرجة.





وتساعد كرة القدم اللاعب على تعلم العمل الجماعي من خلال التعاون مع الآخرين للفوز باللعبة. كما تساعد ممارسة رياضة كرة القدم على إبقاء الفرد بعيدًا عن العادات السيئة مثل التدخين أو شرب الكحول.وتساعد كرة القدم اللاعب على تعلم العمل الجماعي من خلال التعاون مع الآخرين للفوز باللعبة.

فوائد صحية متعددة

وأشارت دورية "سبورتس ميديسن" البريطانية إلى أن نسبة الكولسترول وضغط الدم ومعدلات ضربات القلب والدهون تنخفض لدى لاعبي كرة القدم.



من جهته، أوضح الاستشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية د. محمد البكري في حديث إلى "العربي" من الأردن، أن أطباء القلب ينصحون المرضى بممارسة الرياضة. وأكد أن كرة القدم هي رياضة جسدية وعقلية تساهم في تحسين صحة القلب.



وإذ أوضح أن رياضة كرة القدم تتضمن المشي والركض والرجوع للخلف، لفت إلى أنّ هذا الأمر يساهم في خفض الكولستيرول الضار ورفع الكولستيرول الحميد، كما يفيد مرضى السكرى وبالتالي يخفض حاجتهم للإنسولين.





لكن البكري أشار إلى أن ممارسة كرة القدم مضرة لمن يعانون من جلطة قلبية لم تعالج، ومن يعانون من تضخم وراثي في القلب.



ومن جهة أخرى، أكّد البكري على دور ممارسة كرة القدم في رفع إفرازات هرمون السعادة ما يعزز صحة الفرد النفسية. كما لفت البكري إلى أن الرياضيين بشكل عام يكون نبضهم أقل من 60 وهو أمر صحي. وأوضح أن رياضة كرة القدم مهمة للكبار وللأطفال أيضًا حيث تبعدهم عن الألعاب الإلكترونية وتجنبهم السمنة.لكن البكري أشار إلى أن ممارسة كرة القدم مضرة لمن يعانون من جلطة قلبية لم تعالج، ومن يعانون من تضخم وراثي في القلب.ومن جهة أخرى، أكّد البكري على دور ممارسة كرة القدم في رفع إفرازات هرمون السعادة ما يعزز صحة الفرد النفسية.

(العربي)