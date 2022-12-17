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رياضة

بهدفين.. كرواتيا تفوز على المغرب وتُحرز المركز الـ3 في "كأس العالم"!

Lebanon 24
17-12-2022 | 11:56
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اختتم المنتخب المغربي مشاركته في مونديال 2022، بهزيمة مريرة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا، مساء السبت.

وانتزع المنتخب الكرواتي الميدالية البرونزية في مونديال 2022، بانتصاره بنتيجة 2-1 على خصمه المغربي.
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ولم يقدم منتخب "أسود الأطلس" الأداء المتوقع منه، فظهر مشتتاً من الناحية الدفاعية، وغير قادر على صناعة الفرص الخطيرة هجومياً.

وسجلت كرواتيا مبكراً عن طريق أبرز مدافع في المونديال، يوسكو غواريدول، في الدقيقة 7، الذي استغل ركلة حرة متقنة وصلت لرأس مدافع لايبزغ الألماني الذي وضعها بالشباك.

واستطاع المنتخب المغربي من بتسجيل هدف التعادل بسرعة، عن طريق رأسية المدافع أشرف داري في الدقيقة 9.

وعادت كرواتيا لتسجل الهدف الثاني عن طريق المهاجم ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 42، من تسديدة مقوسة رائعة.

وبالرغم من الهزيمة، حقق المنتخب المغربي إنجازاً غير مسبوق بالنسبة للكرة الإفريقية والعربية، بحلوله رابعاً في بطولة كأس العالم.

أما المنتخب الكرواتي، فعادل إنجازه عام 1998، بحلوله ثالثا في المونديال، كما سبق له أن حل وصيفاً في نسخة 2018 الماضية.

رياضة

كأس العالم2022

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