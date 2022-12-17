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رياضة

كأس لبنان لكرة القدم: "العهد" يُخرج "الأنصار" من البطولة!

Lebanon 24
17-12-2022 | 12:03
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تأهلت فرق العهد والنجمة والشباب الغازية والبرج للدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2022 - 2023، بفوزها في دور الـ16 اليوم على فرق الانصار والتضامن صور والسلام زغرتا والاصلاح البرج الشمالي.
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وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد على الانصار متصدر مرحلة الذهاب من الدوري العام الـ63 بهدفين نظيفين 2 - 0.
 
وسجل للعهد محمد ناصر ومحمد قدوح، ليعاني الانصار خسارته الرسمية الاولى هذا الموسم.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز النجمة على التضامن صور 2 - 0 سجلهما علاء عزو ومحمد مرقباوي.

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، فاز البرج على الاصلاح البرج الشمالي 2 - 0، في حين فاز الشباب الغازية على السلام زغرتا 2 - 1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.

 
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