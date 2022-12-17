كأس لبنان لكرة القدم: "العهد" يُخرج "الأنصار" من البطولة!

تأهلت فرق العهد والنجمة والشباب الغازية والبرج للدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2022 - 2023، بفوزها في دور الـ16 اليوم على فرق الانصار والتضامن صور والسلام زغرتا والاصلاح البرج الشمالي.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد على الانصار متصدر مرحلة الذهاب من الدوري العام الـ63 بهدفين نظيفين 2 - 0.

وسجل للعهد محمد ناصر ومحمد قدوح، ليعاني الانصار خسارته الرسمية الاولى هذا الموسم.وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز النجمة على التضامن صور 2 - 0 سجلهما علاء عزو ومحمد مرقباوي.وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، فاز البرج على الاصلاح البرج الشمالي 2 - 0، في حين فاز الشباب الغازية على السلام زغرتا 2 - 1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.