ماذا قال مدربا فرنسا والأرجنتين قبيل المواجهة النهائية؟

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تحدث مدربا كل من المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في قطر .وأكّد مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، أن هدفه هو "الحصول على لقب آخر"، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، الأحد.ولدى سؤاله عن رغبة الجميع بأن يفوز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب، قال ديشان: "علينا التكيّف، فعلنا كل شيء لخوض هذه المباراة. ليس لدي أيّ ضغط، الشيء المهم هو الصفاء".وأضاف أن "السياق خاص لكن الهدف من المباراة النهائية لا يزال الحصول على لقب آخر، حتى لو رغب الأرجنتينيون في ذلك".وعن حجم الجمهور الأرجنتيني الكبير في الدوحة، قال ديشان إن "الأرجنتين لديها تأييد جماهيري كبير. سيُسمع المشجعون الفرنسيون (في الملعب) لكن الجمهور الغالب سيكون أرجنتينياً. أتوقع جواً أرجنتينياً خالصاً مع الكثير من الأغاني. إنه في الواقع أمر جيد. لكن خصومنا ليسوا في المدرجات بل في أرض الملعب (...) غداً سيكون لأحد الفريقين نجمة ثالثة".وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قال المدرّب الذي استلم مهماته قبل عشرة أعوام ويخوض ثاني نهائي له توالياً إن "المنتخب هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على أعلى المستويات وأنا سعيد جداً لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. هو فوق كل شيء وأنا في خدمته. نتيجة الغد لن تؤثر على قراري. ما يدور في ذهني هو المباراة فقط".وأبدى انزعاجه من سؤال عن أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة الذي يغيب عن المونديال للإصابة، وعلّق في رسالة غامضة عبر حسابه على إنستغرام "لا يهمّني"، بعدما سرت شائعات عن إمكانية استدعائه جراء فيروس ضرب المنتخب.وقال ديشان "لن أجيب عن هذا السؤال. لقد أصيب لاعبون عديدون بمن فيهم كريم. لدي 24 لاعباً منذ إصابة لوكا (هرنانديز) ولا أتعامل مع توجيه دعوات للاعبين، ولا أعرف ما إذا كان بنزيمة سيكون هنا في النهائي (كضيف). ما يهمّني هو 24 لاعباً غداً ضد الأرجنتين".وتطرّق ديشان إلى الفيروس الذي طال عدداً من اللاعبين مع "الديوك"، قائلاً: "أنا بخير شخصياً ونحرص على التعامل مع اللاعبين المصابين. سأحصل على معلومات اليوم وهذه الليلة (...) نحن نتخذ أقصى الاحتياطات للتعامل مع الفيروس من دون المبالغة في ذلك. كنا نفضل ألا يكون موجوداً، لكننا نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة مع الطاقم الطبي".من جانبه، أعرب مدرّب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني السبت، عن أمله في أن يرفع قائد "ألبيسيليستي" ليونيل ميسي كأس العالم في ختام مواجهة فرنسا بالمباراة النهائية.وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قال سكالوني إن "هذه المباراة ستكون الأخيرة لميسي ونتمنى أن يرفع الكأس غداً، ولكن الأهم أن نستمتع بأداء ميسي وأن يستمتع هو أيضاً بالمباراة".وعن تحضيراته لهذه المواجهة، أكد سكالوني أن "خطتنا للعب غداً واضحة. نعرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، ونعرف نقاط قوته ونعم وسنوليها اهتماماً كبيراً".وأضاف: "سنحاول ألا نصل إلى ركلات الترجيح" على غرار ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن "إن وقعت، فسنختار الأفضل لحسمها".ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرّب الشاب إن "الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".