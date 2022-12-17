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رياضة
"التعب نال منا".. هكذا علّق المدرب المغربي بعد الخسارة أمام كرواتيا
Lebanon 24
17-12-2022
|
14:10
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أشار مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، إلى أنه سعيد بأداء لاعبيه، رغم الخسارة أمام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، مضيفا أن "التعب نال منا".
ومباشرة بعد نهاية اللقاء، أعرب الركراكي عن أسفه لعدد الإصابات التي عانى منها الفريق، الذي أنهى مساره البطولي في كاس العالم رابعاً، بالقول:"ليس سهلا أن تلعب مباراتك السابعة دون أن تشعر بالتعب" ثم تابع "كل اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا، الكل تعب، الجميع بمن فيهم أشرف حكيمي وحكيم زياش".
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وقال كذلك إنه أقحم بدلاء في الشوط الثاني، لكن الفريق الخصم كان "أقوى وأكثر تنظيما" ثم استدرك "لكننا تسببنا لهم بمشاكل كبيرة حتى آخر ثانية".
وأضاف أن الفريق المغربي استفاد من هذه الدورة وتعلم كثيرا "حتى نكون أقوى في المستقبل" مشيرا على أن المركز الرابع في كأس العالم يستحق الفرح لكنه أردف "يجب أن نعمل أكثر وهذا ماسنفعله".
لم يغفل الركراكي الحديث عن أنصار المنتخب المغربي واعتذر منهم لآخر مبارتين، حيث سجل الأسود خسارتين متتاليتين، لكنه جدد التأكيد على أن الفريق بأكمله أدى ما عليه مشيدا بالروح الوطنية للاعبين وقال: "لقد رأيتم كيف يحبون القميص المغربي".
المصدر:
الحرة
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