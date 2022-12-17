Advertisement

رياضة

"التعب نال منا".. هكذا علّق المدرب المغربي بعد الخسارة أمام كرواتيا

Lebanon 24
17-12-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1020931-638069040060058202.jpg
Doc-P-1020931-638069040060058202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، إلى أنه سعيد بأداء لاعبيه، رغم الخسارة أمام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، مضيفا أن "التعب نال منا". 

ومباشرة بعد نهاية اللقاء، أعرب الركراكي عن أسفه لعدد الإصابات التي عانى منها الفريق، الذي أنهى مساره البطولي في كاس العالم رابعاً، بالقول:"ليس سهلا أن تلعب مباراتك السابعة دون أن تشعر بالتعب" ثم تابع "كل اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا، الكل تعب، الجميع بمن فيهم أشرف حكيمي وحكيم زياش".
Advertisement

وقال كذلك إنه أقحم بدلاء في الشوط الثاني، لكن الفريق الخصم كان "أقوى وأكثر تنظيما" ثم استدرك "لكننا تسببنا لهم بمشاكل كبيرة حتى آخر ثانية".

وأضاف أن الفريق المغربي استفاد من هذه الدورة وتعلم كثيرا "حتى نكون أقوى في المستقبل" مشيرا على أن المركز الرابع في كأس العالم يستحق الفرح لكنه أردف "يجب أن نعمل أكثر وهذا ماسنفعله".

لم يغفل الركراكي الحديث عن أنصار المنتخب المغربي واعتذر منهم لآخر مبارتين، حيث سجل الأسود خسارتين متتاليتين، لكنه جدد التأكيد على أن الفريق بأكمله أدى ما عليه مشيدا بالروح الوطنية للاعبين وقال: "لقد رأيتم كيف يحبون القميص المغربي".
 
المصدر: الحرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-17
14:00 | 2022-12-17
12:03 | 2022-12-17
12:00 | 2022-12-17
11:56 | 2022-12-17
11:00 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website