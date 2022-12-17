بعد فوز كرواتيا على المغرب... مودريتش يحسم موقفه من اعتزال اللعب دولياً

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حسم قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، لوكا مودريتش (37 عاما)، موقفه بشأن إنهاء مسيرته الكروية دوليا، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد فوز فريقه بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 على حساب المغرب 2-1.وقال مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، إنه لا ينوي اعتزال اللعب دوليا بعد منافسات كأس العالم، كاشفا النقاب أنه يعتزم البقاء مع منتخب بلاده حتى المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".ولدى سؤاله من قبل موقع "nacional" الكرواتي حول عزمه اعتزال اللعب دوليا، قال مودريتش الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018: "من الغباء أن أفعل ذلك الآن.. سأستمر في اللعب مع كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024، بعد ذلك سنرى ما سيحدث".