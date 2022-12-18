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رياضة

"مباراة الحلم".. اليكم موعد نهائي مونديال قطر

Lebanon 24
18-12-2022 | 00:00
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تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب استاد "لوسيل" بقطر، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.


ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة (5:00) بتوقيت بيروت.
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رياضة

كأس العالم2022

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