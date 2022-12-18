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رياضة

شكوك حول مشاركة هذا اللاعب في نهائي كأس العالم 2022!

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:00
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تلقي المنتخب الفرنسي ضربة موجعة قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022.
 
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مشاركة أوليفيه جيرو في لقاء فرنسا والأرجنتين تحوم حولها شكوك كبيرة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي يوم السبت.
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وأوضحت الصحيفة أن ديدييه ديشامب سيشرك اللاعب ماركوس تورام في مركز الجناح، وسيلعب كيليان مبابي في مركز المهاجم بدلًا من جيرو في حال تأكد عدم قدرته على خوض المباراة.


وشارك جيرو مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2022 في 5 مباريات، وخاض 382 دقيقة، وسجل 4 أهداف.
 

ويخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في بطولة كأس العالم؛ إذ سبق له التتويج بلقب البطولة مرتين في مونديالي 1998 و2018، لكنه خسره عام 2006 أمام إيطاليا.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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