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رياضة

لاعب مغربي يشتم رئيس الفيفا ويصرخ في وجهه.. والسبب؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:00
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كشفت تقارير صحفية عن واقعة مثيرة للجدل حدثت عقب انتهاء مباراة كرواتيا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر.

وبحسب ما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" عن شهود، شوهد حكيمي في نفق الملعب وهو يواجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قام بتوجيه بعض الإهانات إلى رئيس الاتحاد الدولي بسبب التحكيم الذي لاقاه المنتخب المغربي في آخر مواجهتين في البطولة.


وكان المنتخب المغربي قد خسر أمام فرنسا بهدفين نظيفين في نصف النهائي قبل أن تتكرر الهزيمة في لقاء المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن الكثير من نجوم المغرب كانوا قد طالبوا بالحصول على ركلة جزاء أمام فرنسا بسبب خطأ من تيو هيرنانديز.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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