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رياضة
"مباراة الثأر": من سيفوز اليوم في كأس العالم؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
18-12-2022
|
04:30
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ستكون مواجهة الأرجنتين وفرنسا اليوم في كأس العالم مواجهة ثأرية، ففي هذه الليلة إما أن يرفع ميسي كأس العالم وينهي مسيرته الكروية بلقب الحلم، أو يبدأ عهد الشاب المتألق كليان مبابي.
لا يمكن لأحد أن يتوقع النتيجة، فـ "البرغوث" ميسي يريد أن يتوّج مسيرته باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، ولكن لن تكون سهلة عليه وعلى رفاقه لأن رجال فرنسا الذين حاربوا منذ البداية عينهم على اللقب.
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المعركة بين ميسي ومبابي
يصعب تحديد الفائز، لأن الفريقين متوازنان الاثنان قاتلا وحاربا أفضل منتخبات العالم، الا أن المعركة ستكون بين ميسي ومبابي لأنهما يملكان عدد الأهداف نفسها في عدد المباريات نفسها، وستكون المباراة السابعة حاسمة في كل شيء.
والفوز بجائزة الهدّاف واللقب ستشكّل دافعاً هائلاً لأي منهما في السباق على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث يسعى ميسي إلى نيلها للمرّة الثامنة في مسيرته، فيما يريد مبابي حفر اسمه بين الفائزين بها للمرّة الأولى.
ولن تكون المباراة صراعاً بين اللاعبين فقط، فهناك ثأر أرجنتيني قديم منذ العام 2018، حينها أقصى الفرنسيون الأرجنتينيين في ثمن نهائي مونديال روسيا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
رياضة
كأس العالم2022
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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