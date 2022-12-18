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رياضة

بعبارة واحدة.. "الفيفا" يعلق على إنجاز المغرب في مونديال قطر

Lebanon 24
18-12-2022 | 11:00
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم "قطر 2022"، بعد وصوله إلى المربع الذهبي واحتلاله المركز الرابع.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الفيفا" على موقع "تويتر"، تدوينة تثمن فيها المشاركة التاريخية للمنتخب المغربي في مونديال "قطر 2022".
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وجاء في التدوينة: "رحلتكم أسرت قلوب الملايين في العالم، ننتظر الأسود في مغامرتهم القادمة قريبا". 

وكان المنتخب المغربي حقق تأهلا تاريخيا للدور نصف النهائي في مونديال "قطر 2022" بفوزه على البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.

وتوقف مشوار "أسود الأطلس" عند نصف النهائي بخسارتهم أمام منتخب فرنسا، حامل اللقب، بهدفين دون رد، وخسر المغرب أيضا مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا 1-2 ليكتفي بالمركز الرابع.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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