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رياضة

قبل مواجهة فرنسا.. رسالة مؤثرة من معلمة ميسي لنجم الأرجنتين قبل "أن تموت"

Lebanon 24
18-12-2022 | 08:45
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وجهت معلمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة قبل لقاء "راقصي التانغو" مع فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم 2022.

وقالت مونيكا دومينا، التي كانت معلمة ميسي في المرحلة الابتدائية، إنها علمت اللاعب القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن كتابتها للرسالة جاء لرغبتها في التعبير عن مشاعرها تجاه تلميذها السابق.
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ونقل موقع "موندو ديبورتيفو" عن دومينا قولها: "ما زلت لا أصدق ذلك، لقد علّمت ميسي القراءة والكتابة. أردت حقا رؤيته وقلت سأكتب له خطابا قصيرا، آمل أن يصل إليه".

وأضافت في مقابلة مع راديو "سوبر ديبورتيفو": "أريد أن أراه لأنني أعاني من مشاكل في القلب وورم. أريد أن أعانقه قبل أن أموت".

وأوضحت المعلمة أنها لا تزال على تواصل بأحد أقارب ميسي الذي يبلغها عندما يزور لاعب كرة القدم روزاريو التي نشأ فيها "البرغوث"، إلا أنها لم ترغب في إزعاجه.

وتابعت قائلة: "يتصل بي ابن عم ميسي عندما يكون ليو في روزاريو ويسألني إذا كنت أريد أن ألقي التحية عليه، لكنني أشعر بالحرج. إذا جاء لروزاريو هذه المرة فسأذهب لرؤيته، وآمل أن يستقبلني".

واختتمت الرسالة قائلة: "شكرا على المجد الذي صنعته للأرجنتين. أحب أن أحضنك لافتخاري بك. أتمنى لك اليوم حظا سعيدا. نحن نحبك يا ليو".

ويطمح ميسي لإضافة اللقب الأهم لمسيرته الكروية، الأحد، عندما يقابل المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

ويسعى ميسي (35 عاما) للفوز بكأس العالم 2022 بعد غياب المنتخب الأرجنتيني عن التتويج باللقب منذ عام 1986.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

كأس العالم2022

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